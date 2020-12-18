Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии скончались 407 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 356 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 20 695 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 920 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи новое оборудование для онкобольницы выставили на улицу. Об этом на заседании по вопросам строительства заявила начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров РК Наталья Писарева.

Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом. Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом.

Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крымчанам рекомендовали не ждать быструю скорую помощь. Количество звонков на «103» растет ошеломляющими темпами.