Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом ● Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом ● Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400 ● Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки ● В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии скончались 407 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 356 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 20 695 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 920 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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