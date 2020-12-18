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Коронавирус в Крыму

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

09:55 пятница, 18 декабря 2020

Семь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии скончались 407 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 356 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 20 695 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 920 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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