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Происшествия

Россиянин собрал уголовный гербарий из севастопольской конопли

Житель Москвы, нашедший куст дикорорастущей конопли в Севастополе и чрезмерно увлекшийся изучением данного растения, признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает прокуратура города-героя.

Установлено, что житель города Москвы, 1972 года рождения, в октябре 2018 года в поселке Любимовка нашел дикорастущую коноплю, сорвал ее и принес в арендуемое им домовладение. Из найденного добра он изготовил наркотическое средство, которое также продолжил хранить в указанном доме.

Как видно, процессом москвич увлекся. В июле текущего года сотрудниками полиции в ходе обыска в домовладении было обнаружено более 259 г готовой к употреблению марихуаны и почти три килограмма частей растений, содержащих наркотические вещества.

Нахимовский районный суд, «с учетом личности подсудимого, а также обстоятельств дела» назначил гостю Севастополя наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Суд определил мужчине испытательный срок 3 года, в течение которого тот должен доказать свое исправление. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Форпост

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