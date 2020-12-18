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Россия тестирует в Черном море новую систему слежения
фото © tass.ru
Министерство обороны РФ приступило к тестированию в Черном море новой системы слежения.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика технологии.
По данным агентства, военные тестируют новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки под названием «Стратегия». Комплекс был разработан Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи, входящим в компанию «РТИ».
В компании пояснили, что основу комплекса составляют спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные различных радиолокационных станций и «внутренние каналы передачи объектовой информации флота». Кроме того, система способна получать информацию от загоризонтных радаров, которые могут засекать надводные цели на расстоянии до нескольких сотен километров.
«Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам», - поясняет издание.
Поводом для испытаний новых систем стали неоднократные заходы в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в частности, ударных эсминцев США. В отдельных случаях, как сообщали в Министерстве обороны, западные корабли пытались приблизиться к российским территориальным водам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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