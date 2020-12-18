Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу, лидер - «Зенит»

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Компанию питерцам в тройке составляют ЦСКА и «Спартак».

Заключительный тур первой части чемпионата подарил болельщикам несколько жарких матчей. Лидер чемпионата – санкт-петербургский «Зенит» принимал у себя дома московский «Спартак». Перед игрой хозяева котировались явным фаворитом.

Букмекерская контора 1xBet, которая принимала на этот матч ставки онлайн, оценивала шансы питерцев не проиграть в 83%. Ожидания экспертов оправдались ‒ «Зенит» доминировал на протяжении всего матча. Хозяева почти в пять раз превзошли «красно-белых» по ударам и попаданиям в створ и заслуженно победили 3:1. Все четыре гола забили подопечные Сергея Семака: Азмун, Ракицкий и Дзюба отправили мяч в чужие ворота, а Ловрен – в свои. «Зенит» ушел на паузу лидером с отрывом в 4 очка и отличными шансами на успешную игру весной. На его чемпионство по итогам сезона 1xBet дает коэффициент 1,2. Узнать котировки других команд и получить бонус 1xBet можно на официальном сайте или в приложении букмекера.

«Спартак» же по итогам тура опустился на третью строчку, его обошел московский ЦСКА. Армейцы в последнем перед перерывом туре приехали в гости к «Ростову» с желанием прервать серию из семи матчей без побед. С этой задачей гости справились успешно: уверенная победа 3:1. Героем встречи стал нападающий ЦСКА Федор Чалов ‒ на его счету три забитых мяча. Хозяева смогли ответить лишь голом престижа, в добавленное к матчу время отличился Алексей Козлов. Эта победа может повлиять на судьбу наставника армейцев Виктора Гончаренко. Перед матчем появилась информация, что игра может стать для белорусского специалиста последней у руля московского клуба. Уверенная победа способна изменить мнение боссов ЦСКА.Внизу турнирной таблицы обосновались «Ротор», «Арсенал», «Уфа» и «Тамбов». Эти клубы несколько отстали от спасительной 12-й строчки и выглядят главными претендентами на борьбу за выживание.

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