Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 94 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 93 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 88 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 97 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 95 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 16 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 16 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 15 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 15 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 декабря.