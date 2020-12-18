Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей

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За полеты в Крым заочно арестовано 104 самолета. Также арест наложен на 50 морских судов, заходивших в крымские порты.

Теперь Украина обратится к международным партнерам для принятия мер.

С начала 2020 года на летавшие в Крым самолеты наложен арест. Всего санкции коснулись 104 авиалайнеров, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинском Крыму», - сообщила генпрокурор.

Она добавила, что также арестованы 50 морских судов, которые заходили в морские порты Крыма под флагами иностранных государств.

По словам Венедиктовой, следующим шагом украинских властей будет обращение к международным партнерам для принятия мер согласно норм международного права.

«Авиационное пространство и территориальные воды в пределах Крымского полуострова - это исключительная территория Украины», - подчеркнула Ирина Венедиктова.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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