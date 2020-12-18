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Происшествия

Настоящий детектив: в Крыму нашли человека, исчезнувшего почти семь лет назад

17:11 пятница, 18 декабря 2020
Настоящий детектив: в Крыму нашли человека, исчезнувшего почти семь лет назад

фото © Новости Крыма

В Крыму нашли человека, пропавшего почти 7 лет назад. Мертвым. Убийца задержан. Оказалось, что на его совести не один труп.

Как сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в сентябре текущего года в парке близ переулка Гренажный в Центральном района Симферополя в ходе земляных работ был обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины, завернутый в полиэтиленовые пакеты.

Экспертиза установила, что мужчина погиб от выстрела в голову. Проанализировав данные о без вести пропавших и объявленных в розыск, криминалисты предположили, что найдены останки жителя Симферополя, исчезнувшего в феврале 2014 года. Тогда он подозревался в мошенничестве в связи с перепродажей дорогостоящего автомобиля и хищением вырученных средств, и правоохранительные органы считали, что он скрылся, чтобы избежать ответственности.

ДНК-экспертиза догадку следователей относительно личности погибшего подтвердила.

По подозрению в убийстве сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из уголовного розыска МВД России по РК задержали безработного жителя Симферополя.

И в результате следственно-оперативных мероприятий вскрылась его причастность к еще одному исчезновению. Человек оказался убит еще в 2016 году, его тело с признаками насильственной смерти обнаружено на днях.

«В ходе обысков по месту жительства обвиняемого и иных используемых им помещений изъято большое количество предметов и вещей, указывающих на его причастность к совершенным преступлениям, – сообщили в следственном комитете. – По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводится ряд следственных действий и оперативных мероприятий по детальному установлению всех обстоятельств убийств. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений».

В тексте использованы материалы: Новый день

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