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Происшествия

Мужчина сгорел в легковушке в Ленинском районе Крыма

11:11 пятница, 18 декабря 2020
Ленино

Спасатели обнаружили пассажира внутри легкового автомобиля Renault Kaptur, который сгорел сегодня ночью в селе Октябрьское Ленинского района.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

«Огнеборцы государственного казенного учреждения «Пожарная охрана Республики Крым» провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В течение 15 минут пожар был локализован и ликвидирован. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший», – цитирует министра пресс-служба МЧС республики.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило сегодня в 2.56. К месту происшествия направилось дежурное подразделение спасателей в составе трех человек и одной единицы техники.

Прибыв на место, спасатели установили, что автомобиль горит на территории частного домовладения, существовала угроза распространения огня на дом. Причины возгорания выясняют эксперты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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