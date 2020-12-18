Общество
Морозная зима заглянет в Крым на выходные
фото © Новости Крыма
На ближайших выходных крымчане и гости полуострова смогут насладиться морозным воздухом, который принесет с собой набирающий обороты циклон.
Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
По словам специалиста, в ближайшие дни температурный фон будет оставаться низким.
«В пятницу и в субботу фон атмосферного давления будет несколько повышенным. Из-за туч иногда будет выглядывать солнце, без осадков. В Крыму в пятницу +3…+8, это укладывается в климатическую норму. В субботу посвежеет ночью до -2…+3. Днем +1…+6», - рассказал синоптик.
А вот в воскресенье, как только регион окажется в тыловой части набирающего силу циклона, усилится северо-восточная тяга ветров, а температурный фон значительно понизиться.
«Ночью в воскресенье -4…+1. Днем 0…+5, и в этот момент осадки могут переходить в смешанную фазу – это дождь, местами мокрый снег. Однако они будут незначительные, очень локальные и мозаичные», - объяснил Тишковец.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 17 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 17 декабря.
Прогноз погоды в Крыму на среду 16 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 16 декабря.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 15 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 15 декабря.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 декабря.
Морозная зима заглянет в Крым на выходные
На ближайших выходных крымчане и гости полуострова смогут насладиться морозным воздухом, который принесет с собой набирающий обороты циклон.
Юная крымчанка очаровала Максима Галкина
Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина удивила шоумена Максима Галкина виртуозным исполнением произведений, которые довольно редко играют на балалайке, пишет КП-Крым.
В Симферополе почти половину новых автобусов уже разобрали на запчасти
Сотрудники крымской прокуратуры и МВД выясняют, кто из бывшего руководства симферопольского муниципального предприятия «Горавтотранс» допустил необоснованный простой и разукомплектование новых автобусов.
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
15 декабря
В УВД Ялты прошли обыски
16 декабря
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались.