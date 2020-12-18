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Общество

Морозная зима заглянет в Крым на выходные

19:09 пятница, 18 декабря 2020
Морозная зима заглянет в Крым на выходные

фото © Новости Крыма

На ближайших выходных крымчане и гости полуострова смогут насладиться морозным воздухом, который принесет с собой набирающий обороты циклон.

Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам специалиста, в ближайшие дни температурный фон будет оставаться низким.

«В пятницу и в субботу фон атмосферного давления будет несколько повышенным. Из-за туч иногда будет выглядывать солнце, без осадков. В Крыму в пятницу +3…+8, это укладывается в климатическую норму. В субботу посвежеет ночью до -2…+3. Днем +1…+6», - рассказал синоптик.

А вот в воскресенье, как только регион окажется в тыловой части набирающего силу циклона, усилится северо-восточная тяга ветров, а температурный фон значительно понизиться.

«Ночью в воскресенье -4…+1. Днем 0…+5, и в этот момент осадки могут переходить в смешанную фазу – это дождь, местами мокрый снег. Однако они будут незначительные, очень локальные и мозаичные», - объяснил Тишковец. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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