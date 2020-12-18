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Общество

Квоту на хадж в 2021 году для мусульман Крыма урежут

17:45 пятница, 18 декабря 2020

Квота на совершение паломничества в Мекку в 2021 году для мусульман Крыма может быть сокращена.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

«Я предполагаю, что будет урезанная квота очень сильно. Судя по тому, что происходит сейчас, как в (Саудовской Аравии) сейчас развиваются события, будет урезанная квота. Но сейчас, забегая вперед, говорить о том, что будет через полгода, сложно. Есть вакцины, люди уже прививаются, – сказал Баиров. – Есть надежда, что к концу весны уже будет четкое понимание, что происходит и куда мы движемся».

Он напомнил, в 2020 году России выделили квоту на 25 тыс человек, из них для Крыма выделили тысячу мест. В прошлые годы Духовное управление мусульман Крыма покрывало выделенную квоту полностью.

В 2019 году в хадж отправились 975 мусульман из Крыма. До этого, в феврале 2019 года муфтият обратился в Хадж-миссию России с просьбой увеличить квоту для крымчан с 600 до 1000 мест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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