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Коронавирус в Крыму

Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой

15:42 пятница, 18 декабря 2020
Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой

фото © pixabay.com

Положительные результаты есть, но слишком мало доноров.

Крымским медикам удалось стабилизировать состояние 13 пациентов с коронавирусом благодаря переливанию антиковидной плазмы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

При лечении больных использовалась антиковидная вирусинактивированная плазма. При оценке их состояния в процессе лечения учитывалась температура тела, артериальное давление, частота дыхания и показатель оксигенации.

Всего для переливания было передано 43 дозы плазмы.

В Минздраве республики напоминают, что стать донором-реконвалесцентом COVID-19 можно в подразделениях «Центра крови» в Саках, Керчи, Ялте, Евпатории и Симферополе.

Напомним, Республика Крым стала одним из первых регионов в Южном федеральном округе, где заготавливают и используют антиковидную плазму крови в государственных медучреждениях.

В тексте использованы материалы: Форпост

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