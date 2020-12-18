Коронавирус в Крыму
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Крымские медики лечат коронавирус антиковидной плазмой
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Положительные результаты есть, но слишком мало доноров.
Крымским медикам удалось стабилизировать состояние 13 пациентов с коронавирусом благодаря переливанию антиковидной плазмы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
При лечении больных использовалась антиковидная вирусинактивированная плазма. При оценке их состояния в процессе лечения учитывалась температура тела, артериальное давление, частота дыхания и показатель оксигенации.
Всего для переливания было передано 43 дозы плазмы.
В Минздраве республики напоминают, что стать донором-реконвалесцентом COVID-19 можно в подразделениях «Центра крови» в Саках, Керчи, Ялте, Евпатории и Симферополе.
Напомним, Республика Крым стала одним из первых регионов в Южном федеральном округе, где заготавливают и используют антиковидную плазму крови в государственных медучреждениях.
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