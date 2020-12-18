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Происшествия

Крымчанка украла у подруги золото и продала его в Москве

У жительницы Красноперекопска украли ювелирные украшения и деньги, общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские выяснили, что с потерпевшей ранее проживала ее подруга. Девушки знакомы с детства, и раньше приятельница у нее часто бывала в гостях.

28-летняя подруга детства стала подозреваемой. Выяснилось, что она поехала в Москву и там продала часть украденных ювелирных изделий – золотые серьги. В результате девушка созналась в преступлении и вернула кольца и деньги их хозяйке.

В отношении крымчанки возбудили уголовное дело. Ей грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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