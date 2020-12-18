Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

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За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались.

«Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 88 лет. 82 человека выписаны после выздоровления. Скончались двое в возрасте от 83 до 88 лет», - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 5,6 тысяч человек. В настоящий момент выздоровели 5315 пациентов, 187 человек умерли.

В стационарах на сегодняшний день лечатся 160 человек, а в отделении для пациентов с легкой формой – 182 пациента. На амбулаторном лечении восемь человек.

Под наблюдением из-за контакта с COVID-положительными находится 576 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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