Компьютерный мастер в Крыму присвоил чужую технику за 260 тысяч рублей

Житель одного из сел Симферопольского района заявил в полицию о том, что его знакомый не возвращает компьютерную технику стоимостью более 260 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что в ноябре 2019 года молодой человек отдал знакомому на ремонт свою аппаратуру, но приятель не вернул ее даже спустя год. К тому же мужчина стал скрываться от клиента.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 31-летнего подозреваемого. Он признался, что не планировал возвращать чужую технику. Дома у него нашли и изъяли имущество обманутого молодого человека.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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