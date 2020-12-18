Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +6
море +11

Происшествия

Компьютерный мастер в Крыму присвоил чужую технику за 260 тысяч рублей

09:48 пятница, 18 декабря 2020

Житель одного из сел Симферопольского района заявил в полицию о том, что его знакомый не возвращает компьютерную технику стоимостью более 260 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что в ноябре 2019 года молодой человек отдал знакомому на ремонт свою аппаратуру, но приятель не вернул ее даже спустя год. К тому же мужчина стал скрываться от клиента.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 31-летнего подозреваемого. Он признался, что не планировал возвращать чужую технику. Дома у него нашли и изъяли имущество обманутого молодого человека.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе молодая пара украла со съемного жилья микроволновку, стиральную машину и батареи. Оперативниками Симферополя по горячим следам задержаны подозреваемые в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму женщина задушила инвалида-сожителя, за которым ухаживала. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Белогорского района.

В Алуште ограбили ювелирный магазин на 7 млн рублей. В Алуште задержали 20-летнего жителя Анапы, который с другом украл из ювелирного магазина драгоценности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Крыму теперь мошенничают и с углем. С заявлением в ялтинскую полицию обратился местный житель, который рассказал, что столкнулся с интернет-мошенниками, которым передал 25 тысяч рублей в качестве оплаты товара, но так ничего взамен и не получил.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

За минувшие сутки на территории Севастополя выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом

В Крыму - 356 новых заражений коронавирусом

За 17 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Ялте запретят парковку на центральной улице города

В Ялте запретят парковку на центральной улице города

Дорожная разметка, разграничивающая автомобильное и пешеходное движение, появилась на исторической улице имени Чехова в Ялте.

Происшествия
Пьяная девушка на скутере избила полицейского в Севастополе

Пьяная девушка на скутере избила полицейского в Севастополе

Угомонили байкершу спецсредством и физическим превосходством.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации