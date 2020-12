Какой сегодня праздник 18 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 18 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобного Саввы Освященного

Преподобный Савва Освященный родился в пятом веке в благочестивой христианской семье города Каппадокии. Когда Савве было пять лет, его отца затребовали по служебным делам в Александрию, так как он был военным. Мать тоже отправилась с ним, а мальчика оставили на попечение дяди.

Через три года Савва поступил в монастырь святой Флавианы, который находился совсем неподалеку. Смышленый ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание.

Родители уговаривали юношу выбрать семейную жизнь, но Савва, которому уже было семнадцать лет, принял монашеский постриг и достиг таких высот в молитве и посте, что мог даже совершать чудеса.

День работников органов ЗАГСа в России

За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека.

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах.

Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных.

Саввин день (Савва Сальник)

Народный праздник «Саввин день» отмечается 29 марта (по старому стилю - 16 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского). Другие названия праздника: «Саввин», «Трофим», «Тележный день». В старину этот день полностью посвящали телегам - основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название «Тележный день».

Также сегодня, 18 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день мигранта (International Migrants Day)

- День службы собственной безопасности МВД РФ

- День сворачивания в клубочек

- День арабского языка

- День вантуза на голове (National Wear a Plunger on Your Head Day) в США

- День выпечки печенья (Bake Cookies Day) в США

- День разговора по телефону как эльф (Answer The Telephone Like Buddy The Elf Day) в США

- День жареного молочного поросенка (National Roast Suckling Pig Day) в США

- День маффина в Бразилии

- День полиции Молдовы

- День объединения университетов в Иране

- Национальный день в Катаре

- День работников страхового рынка Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Анастасий, Захар, Савва, Филофей, Карион, Нектарий, Гурий.

Что происходило 18 декабря в прошлые годы

1104 - Никифор I, грек по происхождению, назначен руководить Киевской митрополией.

1833 - впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни». Он пришел на замену старому гимна «Молитва русских».

1865 - принята Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство.

1892 - премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

1917 - провозглашения независимости Финляндии с центром в городе Хельсинки.

1920 - Совнарком СССР принял постановление «Об учете музыкальных инструментов»один из законодательных актов, по которым преследовали кобзарей.

1940 - утвержден «План Барбаросса» нападения нацистской Германии на СССР. Согласно плану, продолжительность основных боевых действий предусматривалась в течение 2-3 месяцевтак называемая стратегия «Блицкрига».

2007 - Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины VI созыва за нее отдали голоса 226 народных депутатов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 декабря. Какие праздники будут завтра?

