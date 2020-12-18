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Общество

Юная крымчанка очаровала Максима Галкина

16:33 пятница, 18 декабря 2020
Юная крымчанка очаровала Максима Галкина

фото © из архива телепередачи «Лучше всех»

Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина удивила шоумена Максима Галкина виртуозным исполнением произведений, которые довольно редко играют на балалайке, пишет КП-Крым.

Снежана Шуклина родом из Феодосии. В конце ноября она стала героиней телепередачи «Лучше всех». В эфире девочка исполнила мелодии из кинофильма «Пираты Карибского моря», а также «Лебедя» французского композитора Камиля Сенс-Санса.

Талантливая крымчанка показала, как она профессионально владеет балалайкой и может повторить на ней любую мелодию, чем поразила Галкина.

У девочки есть множество наград, в том числе со всероссийских конкурсов. В прошлом году Снежане присудили Гран-при на фестивале «Керченские каникулы», его она получила за высокий уровень исполнения для ее возраста. Преподавателем малышки является заслуженный артист Крыма Сергей Воронцов. Уроки игры на балалайке у них проходят дистанционно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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