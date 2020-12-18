Что будет с ценами на жилье в Крыму в 2021 году

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Жилье в Крыму продолжит дорожать в следующем году. Это коснется как первичного, так и вторичного рынка, а рост может составить до 20%.

Такое мнение высказала специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежда Буйлова.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ планирует установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на первое полугодие 2021 года в размере 49,1 тыс. рублей. Это на 539 рублей (1,1%) дороже, чем во второй половине текущего года. При этом в Севастополе, по прогнозам Минстроя, квадратный метр жилья подорожает в среднем на 2-3 тыс. рублей, а в Республике Крым цены сохранятся на нынешнем уровне.

«Эксперты расходятся во мнениях. Кто-то говорит, что будет незначительный рост цен, а кто-то прогнозирует повышение стоимости до 20%. Но в целом можно констатировать, что застройщики продолжают поднимать цены», – сказала Буйлова.

По словам эксперта, если в августе квартира у застройщика площадью 40 квадратных метров на стадии котлована в среднем стоила 2,8 миллиона рублей на 2023 год, то уже в конце ноября она стоила 3,2 миллиона.

«Инвесторы, которые сейчас вкладывают в недвижимость Крыма с целью ее дальнейшей перепродажи, сейчас говорят, что уже в феврале квартиры на стадии котлована будут стоить уже 3,5 миллиона», – констатировала специалист.Буйлова отметила, что цены на «квадраты» у перекупщиков растут примерно в том же темпе, как и у застройщиков.

«Цены в среднем выросли с лета на полмиллиона рублей. Рост цен у застройщиков ведет за собой всю недвижимость. Те, кто перепродают жилье, должен иметь маржу, и они, естественно, тоже поднимают цены», – пояснила она.

Квартиры на вторичном рынке также дорожают, но не в таком темпе, как в новостройках, рассказала Буйлова.

«Вторичка» тоже понемногу ползет вверх. Но, например, в Симферополе, который сейчас активно застраивается, «вторичка» уже не пользуется такой популярностью, как раньше. Другая ситуация на Южном берегу Крыма, где мест для нового строительства нет. Потому там жилье на вторичном рынке востребовано и существенно растет в цене», – уточнила эксперт.

Она добавила, что последствия от введенных ограничений по коронавирусу не только не затормозили рост цен на жилье, а в какой-то степени даже подстегнули подорожание.

«Люди вкладывают рубли в недвижимость, потому что не хотят оставаться с ними на руках. А пандемия только подогревает этот интерес. Рынок недвижимости не остановился, а наоборот, раскочегарился», - подытожила Буйлова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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