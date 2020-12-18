Аксенов уволил главу антикоррупционного комитета Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил Александра Акшатина от должности руководителя Комитета по противодействию коррупции РК.

Указ размещен на официальном интернет-портале крымского правительства.

«Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта», – сказано в документе.

Акшатин родился в 1969 году в Казахстане. С 1986 по 2014 годы служил на различных должностях в специальных подразделениях по борьбе с организованной преступностью и коррупцией органов внутренних дел и налоговой службы.

В сентябре 2014 года возглавил комитет по противодействию коррупции Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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