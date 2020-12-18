Власть
Аксенов уволил главу антикоррупционного комитета Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил Александра Акшатина от должности руководителя Комитета по противодействию коррупции РК.
Указ размещен на официальном интернет-портале крымского правительства.
«Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта», – сказано в документе.
Акшатин родился в 1969 году в Казахстане. С 1986 по 2014 годы служил на различных должностях в специальных подразделениях по борьбе с организованной преступностью и коррупцией органов внутренних дел и налоговой службы.
В сентябре 2014 года возглавил комитет по противодействию коррупции Республики Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Появилось видео рекорда скорости на Крымском мосту. В социальных сетях появилось видео проезда иномарки по Крымскому мосту со скоростью 305 км/ч.
Путин призвал оставить крымчан в покое. Президент России Владимир Путин призвал представителей Запада оставить крымчан в покое и признать «демократичность возвращения полуострова в состав России».
ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму. Генассамблея ООН приняла усиленную украинскую резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».
ЕС продлил санкции против РФ за Крым. Экономические санкции из-за действий России будут продлены еще на полгода - до августа 2021.
Юная крымчанка очаровала Максима Галкина
Восьмилетняя крымчанка Снежана Шуклина удивила шоумена Максима Галкина виртуозным исполнением произведений, которые довольно редко играют на балалайке, пишет КП-Крым.
Настоящий детектив: в Крыму нашли человека, исчезнувшего почти семь лет назад
В Крыму нашли человека, пропавшего почти 7 лет назад. Мертвым. Убийца задержан. Оказалось, что на его совести не один труп.
Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу, лидер - «Зенит»
Компанию питерцам в тройке составляют ЦСКА и «Спартак».
Стабильно много: сводка о новых заражениях в Крыму
За 14 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.
15 декабря
В УВД Ялты прошли обыски
16 декабря
Цены на продукты питания в Крыму: власти сделали заявление
Ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в Крыму остается стабильной, заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.