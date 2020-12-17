Зубков сообщил о проведении прокурорской проверки в «Тайгане» из-за гибели животных

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Владелец парка львов «Тайган», крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что в его сафари-парке прошла прокурорская проверка после информации в СМИ о гибели животных.

«Сейчас заканчивается полномасштабная прокурорская проверка под контролем Генпрокуратуры России по запросу федеральных СМИ. Ее результаты будут со дня на день. Это была обычная, объективная, конструктивная проверка в правовом поле России. Ничего для нас нового и необычного. Естественно, заявления и жалобы возбужденных интернет-пользователей, зачастую ни разу не бывавших в «Тайгане», не нашли своего подтверждения», – сказал Зубков.

По его словам, львам как хищникам свойственно драться между собой, и случаи их гибели в драках не являются чем-то необычным.

«Ничего экстраординарного в саванне не произошло. Да, во время ночных разборок одни львы убили двух других львов. Возможно, для обывателя, сидящего в теплой квартире и гладящего домашнего котика, это выглядит жестоко. Но с точки зрения естественной природы, это закономерное и обычное явление», – добавил Зубков.

В конце ноября в социальных сетях разразился скандал, подхваченный многими российскими федеральными СМИ, о смерти в крымском сафари-парке «Тайган» двух львов. Владельца парка Олега Зубкова стали обвинять в их гибели. Речь якобы идет о льве Филе, которого назвали в честь певца Филиппа Киркорова, а также о льве Олежке.

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Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов. Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.

Зубков сообщил, что выиграл суд по иску Минэкологии Крыма. Крымский бизнесмен, владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков сообщил, что выиграл иск по делу в отношении его парка, инициированного Минэкологии Крыма.

«Вода Крыма» угрожает Олегу Зубкову штрафами за «ущерб канализации». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, утверждает, что получил извещение от ГУП «Вода Крыма» о том, что его могут оштрафовать в случае недостаточного выброса сточных вод в канализацию.

Олег Зубков: «Я не против проверок, я против маразма». В октябре 2020 года исполняется 25 лет с того момента, когда в Ялте открылся первый в Украине частный зооуголок, который впоследствии стал зоопарком «Сказка».