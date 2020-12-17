Запрет на банкеты и обсерватор: что ждет туристов на новогодние праздники в Крыму

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Праздник приближается, и в преддверии зимних каникул туристы из разных уголков России задумались о том, где же встретить долгожданный Новый год.

Эпидобстановка на полуострове не радует - только за последние два дня Крым превысил среднероссийский суточный прирост заболеваемости коронавирусом. Поэтому, чтобы избежать роста заболевших, власти Крыма продолжают ужесточать противоковидные меры.

Одними из основных правил до сих пор остаются маски и социальная дистанция. Всех крымчан и гостей полуострова с марта настоятельно просят соблюдать элементарные меры предосторожности.

Самым главным ударом для туристов стал запрет на массовые развлекательные мероприятия. О шумных вечеринках, дискотеках и корпоративах можно забыть до 15 января. Бой курантов отдыхающим предлагают встречать в номере отеля или на улице. Любые виды увеселительных мероприятий попали под строгий мораторий.

Запрещены также банкеты, торжественные корпоративы, концерты, развлекательные программы на территории гостиничных и SPA- комплексов, санаторно-курортных учреждений и всех объектов размещения в ночное время с 00:00 до 08:00.

По информации Минкурортов Крыма, с 20 декабря по 15 января на территории полуострова будет проводиться контроль за соблюдением запрета. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проведут рейды в гостиницах, отелях, кафе и ресторанах.

Запрет на массовые мероприятия коснулся не только отелей и ресторанов. Ярмарки и уличные гуляния тоже отменили, но в некоторых городах полуострова этому запрету прислушиваться не стали.

Во время зимних каникул также закроются центры развлечения. Они не будут работать до 15 января.

В конце декабря на территории полуострова открываются все театры. Их можно будет посетить с 20 декабря. Но, как и в кинотеатрах, заполняемость в зрительных залах не должна превышать 30%.

Пока что в Крыму работает только один обсерватор в Евпатории. Его развернули на территории санатория «Победа». Туда будут отправлять туристов с признаками коронавируса на две недели. Если результат ковидного теста будет положительным, гостям полуострова придется провести зимние каникулы на карантине в обсерваторе или в больнице.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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