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Власть

Важная транспортная развязка откроется в Севастополе

Важная транспортная развязка откроется в Севастополе

фото © Форпост

Фиолентовское кольцо – последний участок шоссе с ограниченным режимом движения.

В Севастополе к началу следующей недели на всем протяжении Камышового шоссе будет открыто четырехполосное движение. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона.

Ранее движение по четырем полосам было открыто на участке дороги от улицы Тараса Шевченко до Фиолентовского кольца – именно на этой транспортной развязке сейчас сосредоточена работа подрядной организации. Завершение работ на данном объекте позволит запустить многополосное движение на всем протяжении Камышового шоссе.

В конце прошлой недели стало известно, что полмиллиарда рублей, заложенные на реконструкцию Камышового шоссе в Севастополе, отправили на строительство 8-го участка трассы «Таврида», так как подрядчик объездной все равно не успевает до конца текущего года завершить работы.

Уложить финишный слой асфальта и обустроить мостовое сооружение, по словам губернатора Севастополя, планируется уже в следующем году.

В тексте использованы материалы: Форпост

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