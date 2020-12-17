В Симферополе упавшее дерево раздавило автомобиль

На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в г. Симферополе по пер. Любмимый, в результате сильного ветра на автомобиль и проезжую часть упало дерево. Требуется помощь спасателей.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что к месту происшествия были направлены сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 3-х человек и 1 ед. техники.

— По прибытии стало известно, что в результате непогоды на крышу автомобиля упал ствол дерева, перекрыв проезжую часть дороги. Спасатели, с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике. В результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено. Пострадавших нет, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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