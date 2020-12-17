В Симферополе нашли разложившийся труп мужчины, завернутый в одеяло

В Симферополе сотрудники полиции нашли разложившийся труп мужчины. Тело было завернуто в одеяло.

Об этом пишет КП-Крым.

Страшную находку обнаружили еще в прошлую среду, 9 декабря, в районе переулка Гренажный, за территорией предприятия «Крыммолоко», недалеко от пруда. Личность погибшего пока что не установлена.

По данным издания, на черепе покойного было несколько следов от пуль, предположительно, выпущенных из ружья. Кто и когда совершил убийство - еще предстоит выяснить. Судя по всему, тело пытались спрятать.

Официальной информации по данному происшествию пока что нет.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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