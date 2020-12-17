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Происшествия

В Севастополе мирная беседа закончилась дракой

Жителю Севастополя грозит до трех лет лишения свободы за драку, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, к двум приятелям, которые беседовали на одной из улиц города возле магазина, подошел неизвестный. Он и один из собеседников начали ссориться, а после подрались. 

«Во время конфликта незнакомец ударил несколько раз 32-летнего оппонента и скрылся. Полученные травмы заставили потерпевшего обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся в полицию», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний севастополец. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до 3 лет лишения свободы

Ранее правоохранители Севастополя задержали 18-летнего жителя Севастополя, который избил несовершеннолетнего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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