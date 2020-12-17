Водный кризис
Развитие сюжета: Авария оставила без воды жителей крупных микрорайонов Симферополя ● Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма ● Путин знает как: президент России предложил добывать воду для Крыма из-под Азовского моря ● Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму ● Более шести миллионов тонн воды перекачали в Симферополь из Белогорского района
В селах Крыма обмелели колодцы
фото © Крым.реалии
В селах Путиловка, Солнечноселье и Аромат Бахчисарайского района упал уровень воды в колодцах, жителей будут снабжать привозной водой, сообщают в администрации района.
«Централизованное водоснабжение в селах отсутствует и не существовало ранее. Жители обеспечиваются водой из существующих колодцев и скважин. Возникшая остро в этом году проблема связана с отсутствием осадков, – в колодцах жителей снизился уровень воды», – рассказали телеканалу «Крым24» в администрации.
По данным властей, с 17 декабря в эти села будут привозить питьевую воду по графику. Сообщается, что на решение проблемы с водоснабжением этих трех сел предусмотрен миллион рублей в 2021 году.
Ранее руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщал, что в селе Скалистое самая сложная ситуация: там воду подают всего на полчаса в день.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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