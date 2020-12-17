Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +3
море +11

Власть

В Крыму введут особый порядок определения подрядчика по содержанию дорог

14:56 четверг, 17 декабря 2020

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регламентирующий особый порядок закупок работ по содержанию автомобильных дорог для Крыма и Севастополя.

Необходимость внесения изменений обусловлена нормами Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязывающими проводить торги и по их итогам заключить контракт с тем, кто предложил самую низкую цену.

В результате в Крыму стоимость контракта зачастую занижается настолько, что выполнить его качественно и в срок становится невозможно.

Решить проблему предлагается, определив на полуострове особый порядок определения поставщика, подрядчика или исполнителя. В этом случае органы власти РК и Севастополя смогут определять единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения.

Законопроект предусматривает, что такой порядок будет действовать минимум 2 года – до 31 декабря 2022.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вылет нескольких самолетов из Симферополя задерживается из-за тумана. Туман стал причиной задержки и отмены нескольких авиарейсов в аэропорту Симферополь.

На новогодние праздники частота полетов в Крым увеличится на треть. Эксперты в сфере авиапутешествий заявили, что на новогодние праздники на 30% увеличится частота полетов в Симферополь и ряд других городов, сообщает портал «АвиаПОРТ».

Самолеты из Воронежа привезут в Крым снег. Два самолета Ан-30 из Воронежа по заказу Минсельхоза РФ будут вызывать снегопад на Ставрополье и в Крыму, сообщает пресс-служба имени Петра I.

Власти Ялты опубликовали карту бесплатных парковок. В администрации Ялты составили карту бесплатных парковок в городе, после решения местного горсовета приостановить взимание денег за парковку.

Водный кризис
Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма

Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма

Обеспечение крымчан и севастопольцев питьевой водой при помощи опреснительных установок не может быть повсеместным из-за дороговизны.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Появилось видео рекорда скорости на Крымском мосту

Появилось видео рекорда скорости на Крымском мосту видео

В социальных сетях появилось видео проезда иномарки по Крымскому мосту со скоростью 305 км/ч.

Коронавирус в Крыму
Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400

Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации