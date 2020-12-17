В Крыму введут особый порядок определения подрядчика по содержанию дорог

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регламентирующий особый порядок закупок работ по содержанию автомобильных дорог для Крыма и Севастополя.

Необходимость внесения изменений обусловлена нормами Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязывающими проводить торги и по их итогам заключить контракт с тем, кто предложил самую низкую цену.

В результате в Крыму стоимость контракта зачастую занижается настолько, что выполнить его качественно и в срок становится невозможно.

Решить проблему предлагается, определив на полуострове особый порядок определения поставщика, подрядчика или исполнителя. В этом случае органы власти РК и Севастополя смогут определять единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения.

Законопроект предусматривает, что такой порядок будет действовать минимум 2 года – до 31 декабря 2022.

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