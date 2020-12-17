Власть
В Керчи новое оборудование для онкобольницы выставили на улицу
фото © пресс-служба минздрава Крыма
Об этом на заседании по вопросам строительства заявила начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров РК Наталья Писарева.
К требованию обеспечить достойное хранение нового оборудования присоединился и Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Еще один проблемный вопрос – создание единого цифрового контура, где ожидается поставка 3 300 автоматизированных рабочих мест. Тоже под угрозой срыва данное мероприятие. У нас был план до 10 декабря, но поставка только начата. Соответственно остается риск как оплаты, так и поставки по всем медицинским учреждениям, в том числе подключение полностью данной системы, — сообщила Писарева.
Также, по словам Писаревой, трудности наблюдаются с условиями хранения уже поставленного оборудования:
— У нас поставлено на сегодняшний день в симферопольскую онкологическую больницу, в филиал в Керчи – оборудование стоит на сегодняшний день на улице. Погода при этом у нас меняется. Я попрошу Министерство здравоохранения завершить все эти работы и оплатить в установленные сроки данное оборудование, — подытожила Писарева.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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14 декабря
В Керчи новое оборудование для онкобольницы выставили на улицу
Об этом на заседании по вопросам строительства заявила начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров РК Наталья Писарева.