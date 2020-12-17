В Керчи новое оборудование для онкобольницы выставили на улицу

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Об этом на заседании по вопросам строительства заявила начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров РК Наталья Писарева.

К требованию обеспечить достойное хранение нового оборудования присоединился и Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Еще один проблемный вопрос – создание единого цифрового контура, где ожидается поставка 3 300 автоматизированных рабочих мест. Тоже под угрозой срыва данное мероприятие. У нас был план до 10 декабря, но поставка только начата. Соответственно остается риск как оплаты, так и поставки по всем медицинским учреждениям, в том числе подключение полностью данной системы, — сообщила Писарева.

Также, по словам Писаревой, трудности наблюдаются с условиями хранения уже поставленного оборудования:

— У нас поставлено на сегодняшний день в симферопольскую онкологическую больницу, в филиал в Керчи – оборудование стоит на сегодняшний день на улице. Погода при этом у нас меняется. Я попрошу Министерство здравоохранения завершить все эти работы и оплатить в установленные сроки данное оборудование, — подытожила Писарева.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Крымчанам рекомендовали не ждать быструю скорую помощь. Количество звонков на «103» растет ошеломляющими темпами.

Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.

В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки. За 16 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.