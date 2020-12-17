Власть
Руководство СИЗО продавало осужденным путевки в крымские зоны
Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор бывшему врио заместителя начальника СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, которого обвиняли в мошенничестве.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Находясь в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам группы следственных изоляторов и в должности временно исполняющего обязанности заместителя начальника, он пообещал за вознаграждение в размере 3500 долларов США решить вопрос о направлении некоего осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию, расположенную в Керчи», - говорится в сообщении.
При этом, исполняя свои служебные обязанности он и так знал, что осужденный будет отправлен в указанную колонию и, по сути, завладел указанной суммой обманным путем.
При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие несовершеннолетних детей, положительные характеристики и наличие ведомственных наград «За отличие в службе». Таким образом, бывший сотрудник СИЗО был приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в уголовно-исполнительной системе на такой же срок.
Учитывая время, проведенное под мерой пресечения, основное наказание считается отбытым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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