Россиянам запретили выступать под флагом страны на всех соревнованиях

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Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 2022 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

В решении говорится, что любой спортсмен из РФ или персонал может посещать различного рода соревнования только при соблюдении определенных условий. Например, на его форме не должен быть изображен флаг России или символика государства.

Кроме этого, суд постановил, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты принятия решения.

При этом отмечается, что CAS смягчил санкции WADA в отношении российского спорта.

В 2019 году WADA признал работу РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры под флагом России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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