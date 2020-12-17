Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала года в городе составило 5 602, из них 5 233 уже выздоровели.

За сутки подтверждено пять смертей пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев достигло 185.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 20 339 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 611 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 400 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму. В Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту смертельных случаев от коронавируса в Крыму, особенно в возрастной категории 50-60 лет.

Отказались госпитализировать: в крымской больнице умерла одинокая старушка. 82-летняя пенсионерка из Ялты скончалась в Ливадийской больнице, куда ее поместили только после звонка из администрации — изначально ее вообще не хотели госпитализировать, пишет КП-Крым.

Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции. Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.

Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом. Самые высокие в Крыму темпы прироста новых заражений COVID-19 зафиксированы в Ялте.