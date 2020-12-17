Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки ● «Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение ● Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму ● Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников ● Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом
Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки
Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала года в городе составило 5 602, из них 5 233 уже выздоровели.
За сутки подтверждено пять смертей пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев достигло 185.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 20 339 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 611 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 400 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму. В Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту смертельных случаев от коронавируса в Крыму, особенно в возрастной категории 50-60 лет.
Отказались госпитализировать: в крымской больнице умерла одинокая старушка. 82-летняя пенсионерка из Ялты скончалась в Ливадийской больнице, куда ее поместили только после звонка из администрации — изначально ее вообще не хотели госпитализировать, пишет КП-Крым.
Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции. Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.
Курортная Ялта - лидер по темпам заражений коронавирусом. Самые высокие в Крыму темпы прироста новых заражений COVID-19 зафиксированы в Ялте.
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки
За 16 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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