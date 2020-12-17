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Происшествия

Пьяный севастополец устроил дебош в кафе из-за просьбы оплатить счет

Пьяный севастополец устроил дебош в кафе из-за просьбы оплатить счет

фото © rbc.ru

В Севастополе пьяный мужчина, плотно отужинав в одном из заведений города, устроил дебош и отказался платить, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Росгвардецам, прибывшим на «тревожный» сигнал, объяснили, что один из посетителей изрядно выпив, отказался платить.

«Мужчина нецензурно бранился, провоцировал работников кафе на конфликт и попытался покинуть заведение, не оплатив счет. Как выяснили правоохранители, накануне этот гражданин, точно так же отужинал в одном из ресторанов города на крупную сумму, а когда принесли счет – он, отказавшись оплачивать, устроил скандал», - сообщили в пресс-службе.

60-летнего хулигана доставили в местное ОМВД для дальнейшего разбирательства.Ранее в одном из торговых центров Симферополя пьяный рецидивист угрожал персоналу расправой и требовал удалить запись с тепловизора, перепутав его с видеокамерой.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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