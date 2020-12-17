Пьяная девушка на скутере избила полицейского в Севастополе

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Угомонили байкершу спецсредством и физическим превосходством.

Пьяная водительница скутера 25 лет от роду ударила ногой сотрудника ГИБДД Севастополя, хватала его за обмундирование и пыталась убежать, сообщает РЕН-ТВ.

Источники в силовых структурах подтвердили факт инцидента, однако официальным комментарием УМВД по Севастополю редакция к настоящему моменту не располагает.

По предварительной информации, сотрудник полиции ночью 15 декабря остановил в районе Фиолентовского шоссе скутер, на котором сидела 25-летняя гражданка. Подозрения у сотрудника вызвал ее специфический стиль вождения.

После остановки женщина начала вести себя агрессивно, чтобы привести ее в чувство сотруднику пришлось применить силу и спецсредства.

Нарушительница уже привлекалась за мелкое хулиганство. На сей раз ее действия попадают под статью УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, к 200 часам обязательных работ был ранее приговорен гражданин, который будучи задержан в пьяном виде «публично, в присутствии гражданских лиц, оскорбил сотрудника полиции, унизив его честь и достоинство, как сотрудника правоохранительного органа РФ, так и гражданина».

В тексте использованы материалы: Форпост

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