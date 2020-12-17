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Водный кризис

Путин знает как: президент России предложил добывать воду для Крыма из-под Азовского моря

14:45 четверг, 17 декабря 2020
Путин знает как: президент России предложил добывать воду для Крыма из-под Азовского моря

фото © Новости Крыма

Крупные запасы пресной воды хорошего качества обнаружены под Азовским морем у берегов Крыма.

Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

«Есть еще для Крыма одна новация. Специалисты говорят, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под ним, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей», – сообщил Путин.

Президент также напомнил об уже принимаемых в регионе мерах по решению проблем с водоснабжением. «Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Государство на этом экономить не будет, даже не сомневайтесь», – подчеркнул он.

Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августе в ряде регионов Крыма, начиная со столицы, начали действовать ограничения подачи воды.

На решение проблем с водоснабжением правительство России выделило 50 млрд рублей. По оценке властей Крыма, при самом пессимистичном сценарии графики подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца следующего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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