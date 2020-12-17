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Власть

Путин призвал оставить крымчан в покое

14:51 четверг, 17 декабря 2020
Путин призвал оставить крымчан в покое

фото © gazeta.ru

Президент России Владимир Путин призвал представителей Запада оставить крымчан в покое и признать «демократичность возвращения полуострова в состав России».

«Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это аннексия, то они не виноваты ни в чем, за что их наказывать? Если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия и оставить их в покое, так же как и претензии к России по поводу аннексии», - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга.

Президент подчеркнул, что «Крым стал частью России в результате волеизъявления народа».

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом. Это касается и возвращения Крыма в состав нашего российского государства. Обращаю ваше внимание, что это все было сделано на основе волеизъявления народа. Вот в Косово парламент принял решение и все это проглотили и сказали, что «так и правильно, так и хорошо, это демократично». В Крыму люди пришли на референдум проголосовали, но вам почему-то не нравится. Хочу напомнить, что демократия это власть народа и надо либо признавать это, либо отказаться от этого термина повсеместно», - сказал Владимир Путин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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