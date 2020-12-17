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Водный кризис

Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма

17:03 четверг, 17 декабря 2020
Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма

фото © pwt.de

Обеспечение крымчан и севастопольцев питьевой водой при помощи опреснительных установок не может быть повсеместным из-за дороговизны.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил сегодня на ежегодной пресс-конференции.

«Одно из направлений – опреснение. Думаю, что это точечно только можно сделать. Потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет», – сказал Путин.

По его словам, запасов собственной пресной воды в Крыму и Севастополе достаточно для обеспечения жителей. «Проводятся геологические исследования … Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко», – подчеркнул Путин.

Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августе в ряде регионов Крыма, начиная со столицы, начали действовать ограничения подачи воды. Позже ограничения начали вводить и в других муниципалитетах.

Предполагается, что Симферополь к апрелю полностью перейдет на подачу воды из артезианских скважин. По оценке властей Крыма, при самом пессимистичном сценарии графики подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца следующего года.

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Водный кризис
Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма

Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма

Обеспечение крымчан и севастопольцев питьевой водой при помощи опреснительных установок не может быть повсеместным из-за дороговизны.

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