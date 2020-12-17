Водный кризис
Развитие сюжета: Путин знает как: президент России предложил добывать воду для Крыма из-под Азовского моря ● Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму ● Более шести миллионов тонн воды перекачали в Симферополь из Белогорского района ● Нехватка воды в Крыму мешает бороться с коронавирусом ● Химзаводы Крыма обеспечили себя водой для поддержания экологии и производства
Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма
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Обеспечение крымчан и севастопольцев питьевой водой при помощи опреснительных установок не может быть повсеместным из-за дороговизны.
Об этом президент России Владимир Путин сообщил сегодня на ежегодной пресс-конференции.
«Одно из направлений – опреснение. Думаю, что это точечно только можно сделать. Потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет», – сказал Путин.
По его словам, запасов собственной пресной воды в Крыму и Севастополе достаточно для обеспечения жителей. «Проводятся геологические исследования … Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко», – подчеркнул Путин.
Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августе в ряде регионов Крыма, начиная со столицы, начали действовать ограничения подачи воды. Позже ограничения начали вводить и в других муниципалитетах.
Предполагается, что Симферополь к апрелю полностью перейдет на подачу воды из артезианских скважин. По оценке властей Крыма, при самом пессимистичном сценарии графики подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца следующего года.
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Путин назвал опреснение дорогим удовольствием для Крыма
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