Прохожий спас ограбленного и избитого пожилого мужчину в Крыму

В Нижнегорском районе прохожий спас пожилого мужчину, которого избили и ограбили, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в полицию обратился 62-летний местный житель. Мужчина пожаловался, что его избили, похитив мобильный телефон и сумку с продуктами.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый гражданин соседнего государства. Мужчина рассказал стражам порядка, что живет в Ялте, а в Нижнегорский район приехал увидеться с женщиной, с которой познакомился через объявления в газете.

Во время нападения на пожилого мужчину, рецидивист был пьяным.

«В момент нападения на гражданина подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На улице одного из поселков района он приметил мужчину и решил его ограбить. Злоумышленник завязал разговор – попросил у незнакомца сигарету, а после отказа начал избивать ни в чем не повинного прохожего руками и ногами. Мужчина упал на землю, однако злоумышленник не прекратил наносить удары, требуя денег», - говорится в сообщении.

Не получив наживы, злоумышленник достал из сумки жертвы велосипедный насос и стал наносить удары им. Но и этого ему оказалось мало. Со злости он поднял с земли большой камень и хотел ударить пострадавшего, но злому умыслу помешал прохожий. При этом злоумышленник решил скрыться с места преступления, захватив с собой сумку и мобильный телефон пострадавшего.

Сотрудники полиции изъяли украденное и вернули пострадавшему, а в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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