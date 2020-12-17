Происшествия
При строительстве водозабора в Севастополе обнаружили странную бомбу
Участок был оцеплен сотрудниками Росгвардии.
В Севастополе во время строительства ковшового водозабора на реке Бельбек была обнаружена большая глубинная бомба времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
«В окрестностях поселка Верхнесадовое при выемке грунта экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей», — отмечается в сообщении.
На время обследования боеприпаса сотрудники Росгвардии оцепили участок строительства, а после проведения всех мероприятий — передали боеприпас специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения.
Отметим, что, согласно результатам обследования специалистами инженерно-технической группы ОМОН «Беркут», строители случайно обнаружили большую глубинную бомбу ББ-1, весом около 165 килограммов.
При этом открытым остался вопрос: каким образом советский боеприпас, предназначенный для уничтожения подводных лодок в их боевом (подводном) положении, оказался погребенным под землей?
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму при строительстве водозабора нашли глубинную бомбу. Взрывотехники севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии обследовали найденную при строительстве водозабора на реке Бельбек 165-килограммовую глубинную бомбу времен Второй мировой войны.
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