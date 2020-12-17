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Появилось видео рекорда скорости на Крымском мосту

16:42 четверг, 17 декабря 2020
Появилось видео рекорда скорости на Крымском мосту

фото © соцсети

В социальных сетях появилось видео проезда иномарки по Крымскому мосту со скоростью 305 км/ч.

Ролик был опубликован в закрытом аккаунте автомобильного клуба в Instagram 5 ноября 2020 года. Сегодня видео появилось в открытом доступе еще в нескольких сообществах.

Вероятнее всего, ролик был снят самим водителем. На кадрах автомобиль Audi подъезжает к аркам Крымского моста со стороны Краснодарского края на скорости 260 км/ч и продолжает разгоняться. Обрывается видео уже на том, как иномарка приближается к Крымскому берегу со скоростью 305 км/ч. Цифры на спидометре попадают в кадр и хорошо различимы. На видео есть большая надпись «Не повторять». «Рекорд скорости на Крымском мосту», – говорится в описании ролика.

Когда именно было сделано видео, авторы не уточняют.

Ранее сообщалось о нарушителе, который в феврале 2019 года проехал на BMW по автодорожной части Крымского моста со 243 км/ч. Нарушение было зафиксировано камера автоматической фиксации. Водитель был привлечен к административной ответственности и получил штраф в размере 5 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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