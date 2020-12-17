Очередной ученый рассказал об огромных запасах пресной воды в Крыму

фото © Фото из личного архива Николая Ковалева

В Крыму есть огромные запасы пресной воды, которые можно добывать без вреда для экологии. Сегодня это как никогда актуально, потому что длительная засуха истощила водохранилища полуострова — на сегодняшний день в большинстве из них осталось запасов пресной воды не более 15%.

В связи с этим во многих городах и поселениях Крыма введен график подачи воды, а в некоторые районы полуострова воду доставляются водовозками.

Журналисты поговорили с заведующим научно-исследовательской лабораторией Севастопольского государственного университета (СевГУ), кандидатом технических наук Николаем Ковалевым, который совместно с другими специалистами университета разработал ядерный магнитно-резонансный «геотомограф» («ЯМР-геотомограф»).

Эта аппаратура позволяет обнаружить воду на глубинах и оценить ее качество. Может ли эта технология помочь Крыму справиться с вододефицитом, и что останавливает власти от ее использования, в материале ФАН.

— Николай Ильич, расскажите, как в целом сейчас обстоят дела с запасами пресной воды в Крыму?

— В Крыму есть участки, где достаточно пробурить 300 метров и даже меньше, чтобы получить пресную воду. Всего в Крыму существует 11 месторождений подземных вод, на них организовано около 80 участков, где отбираются подземные воды. Они исследованы, и запасы их оценены. Они позволяют получать в совокупности примерно порядка 500 тыс. кубометров воды в сутки, что составляет 10% от всех водных ресурсов, которые используются в Крыму. Остальные 90% — это водохранилища, за счет которых и питается республика водой. Всего на территории полуострова находится 15 водохранилищ.

— Чем занимается ваша лаборатория, и как она может помочь Крыму в решении проблемы вододефицита?

— Что касается меня и нашей научно-исследовательской лаборатории, которую я возглавляю в СевГУ, мы уже 12 лет занимаемся глубокими подземными водами, залегающими на глубинах 500 -1000 метров. Эти воды ни в Крыму, ни в России никто толком не исследовал. Почему? Во-первых, их обнаружить не так легко. На сегодняшний день традиционные способы — геологоразведка и магниторазведка — это дорогостоящее удовольствие, которое требует длительных исследований, долгих оценок и так далее. На это никто больших денег не выделит — это десятки и сотни миллионов рублей на несколько квадратных километров, в зависимости от типа разведки.

Что у нас имеется? Мы разработали «ЯМР-геотомограф», который позволяет до глубины более километра обнаружить подземные пресные, геотермальные и соленые воды. То есть мы уже заранее, без бурения, можем сказать, на какой глубине и какие воды находятся на том или ином участке.

— Вы уже общались с представителями власти на этот счет?

— Да, мы уже предлагали этот способ и правительству Крыма, и Крымской академии наук, и правительственной комиссии по научно-техническому сотрудничеству в Москве. Все поддерживали, но… Мы лично докладывали еще в июне Сергею Аксенову, он прислушался тогда к этому предложению и был согласен выделить 3,5 млн рублей, чтобы обследовать в течение 3-х месяцев весь Симферопольский район, где большая проблема с вододефицитом. Наша задача была выявить такие разломы, которые заполнены непрерывно мигрирующими пресными водами и сбрасываются в Черное и Азовское море.

Однако позже Аксенову доложили, что если брать эти глубинные воды, то это якобы может привести к засолению в Крыму подземных вод. То есть было подписано распоряжение Советом министром и правительством РК, но потом, на второй день, его аннулировали и сказали, что глубокими водами заниматься не будут. Однако я заявляю, что это глупость, потому что эти два потока, которые мы исследовали в крымских горах — они простираются с юга полуострова и впадают в Азовское море — выбрасывают свои воды на определенных глубинах. То есть они работают непрерывно, причем под сильным давлением.

— Николай Ильич, можете более подробно объяснить, как работает ваша технология?

— Для начала мы определяем с космоса крупные разломы по инфракрасному излучению, потому что на глубине всегда есть либо соленая горячая вода, либо вода на глубине километр — там она в основном теплая. Когда мы получаем данные по инфракрасному излучению, то мы выезжаем на место и обследуем эти глубинные потоки — определяем ширину потока, мощность горизонта, по которому идет вода, глубину залегания, пресная или соленая вода.

Наша технология заключается только в поиске воды с помощью «ЯМР-геотомографа» — мы не бурим скважины и так далее. Ядерный магнитный резонанс позволяет возбудить ядро атомов металлов, входящих в состав воды. По этим атомам, которые находятся в воде, мы получаем ответ — есть там вода или нет. При этом, исходя из концентрации этих атомов и молекул, мы можем сказать, какая там находится вода — соленая или пресная и какого качества.

— Что это за разломы в Крыму, и почему в них мигрирует пресная вода?

— Эти воды формируются не за счет осадков, а за счет подземных «опреснителей морской воды». На полуострове существует 2 таких очага — они находятся в районе крымских гор. Это разломы, на которые поступает соленая морская вода, где она непрерывно кипит. Потом, за счет конденсата, образуются подземные пресные воды высокого качества, которые под напором по сквозным разломам распространяются по всей территории Крыма. Таких крупных разломов в Крыму более 20, а мелких — до 50.

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