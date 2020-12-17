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Водный кризис

Нехватка воды в Крыму мешает бороться с коронавирусом

10:56 четверг, 17 декабря 2020
Нехватка воды в Крыму мешает бороться с коронавирусом

фото © hromadske.ua

Проблема с водообеспечением в Республике Крым сказывается на профилактических мероприятиях против распространения коронавируса. В частности, из-за нехватки воды муниципалитеты не проводят достаточно мероприятий по дезинфекции мест массового скопления людей.

Об этом завила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Главный санитарный врач напомнила главам муниципалитетов, что проблемы с водой не отменяют решений, принятых в начале года, о проведении мероприятий по дезинфекции в связи с распространением коронавируса.

«В связи с недостатком воды в поверхностных водоисточниках на сегодня эта проблема есть в ряде регионов. Мы говорим о проведении дезинфекции в местах массового скопления людей и в крупных объектах как общественного питания, так и торговли. К сожалению, сегодня дезинфекционные мероприятия даже в очагах в целом по республике Крым проводятся в недостаточным объемах, в отдельных регионах только в 14% очагов», - констатировала Пеньковская.

Глава Роспотребнадзора в Крыму призвала местные органы власти принять все меры для того, чтобы мероприятия по дезинфекции «проводились в должном объеме».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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