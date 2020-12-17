Водный кризис
Развитие сюжета: Химзаводы Крыма обеспечили себя водой для поддержания экологии и производства ● Алушта перейдет на почасовую подачу воды ● Детские сады и школы Ялты переходят на автономную систему подачи воды ● Власти Крыма опубликовали данные об остатках воды в водохранилищах ● Возле Севастополя начали выкачивать воду из курортных водоемов
Нехватка воды в Крыму мешает бороться с коронавирусом
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Проблема с водообеспечением в Республике Крым сказывается на профилактических мероприятиях против распространения коронавируса. В частности, из-за нехватки воды муниципалитеты не проводят достаточно мероприятий по дезинфекции мест массового скопления людей.
Об этом завила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
Главный санитарный врач напомнила главам муниципалитетов, что проблемы с водой не отменяют решений, принятых в начале года, о проведении мероприятий по дезинфекции в связи с распространением коронавируса.
«В связи с недостатком воды в поверхностных водоисточниках на сегодня эта проблема есть в ряде регионов. Мы говорим о проведении дезинфекции в местах массового скопления людей и в крупных объектах как общественного питания, так и торговли. К сожалению, сегодня дезинфекционные мероприятия даже в очагах в целом по республике Крым проводятся в недостаточным объемах, в отдельных регионах только в 14% очагов», - констатировала Пеньковская.
Глава Роспотребнадзора в Крыму призвала местные органы власти принять все меры для того, чтобы мероприятия по дезинфекции «проводились в должном объеме».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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