Происшествия
Напавшему на станцию «скорой помощи» в Севастополе грозит два года тюрьмы
УМВД возбудило уголовное дело после проверки громкого инцидента.
Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ, после инцидента с нападением неизвестного на подстанцию ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
Как сообщалось, в ночь на 12 декабря преступник проник на территорию подстанции, разбил кареты «скорой помощи» и личные авто сотрудников. После чего, по всей видимости, вознамерился поджечь технику – машины были залиты бензином, но по какой-то причине не смог.
В пресс-службе УМВД сообщили, что в ходе проведения проверки установлено повреждение нескольких транспортных средств, два из которых находятся в собственности ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», а также двух стекол в стеклопакетах здания фельдшерско-акушерского пункта.
В ходе осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначена экспертиза. Отметим, что, по предварительной информации, злоумышленник оставил следы собственной крови на месте преступления, по-видимому, порезавшись о разбитое им же стекло.
Ч.1 ст. 167 УК РФ предусматривает до 2 лет лишения свободы. Если бы преступник таки устроил поджог – его бы ждало уже до пяти лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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