Происшествия
На объездной Дубки-Левадки произошло массовое ДТП
На объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки произошло два ДТП, в результате которых оказались разбиты пять автомобилей.
Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Республике Крым.
«Около 8 утра на автодороге Мирное-Дубки-Левадки водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, снес дорожное ограждение и вылетел в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП никто не пострадал», - сообщили в региональном ГИБДД.
Следующее ДТП произошло на этом участке спустя два часа.
«Около 10 утра, на том же участке водитель автомобиля Skoda по неизвестной причине совершил остановку транспортного средства. В него врезается ехавший следом автомобиль Mercedes. Skoda отлетает в Daewoo, который от удара врезается в параллельно ехавший грузовой автомобиль «Газель». В результате ДТП пострадавших так же нет, по факту произошедшего ведется проверка», - рассказали в ГИБДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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