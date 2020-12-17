Крымчанам рекомендовали не ждать быструю скорую помощь

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Количество звонков на «103» растет ошеломляющими темпами.

В Крыму в три раза увеличилось число обращений в службу скорой медицинской помощи, а вместе с этим и время ожидания приезда медиков. Об этом на заседании регионального оперштаба по коронавирусу сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По его данным, только за прошлую неделю на горячие линии поступило около 100 жалоб по медицинскому направлению и 67% из них касались времени приезда скорой помощи.

Министр сообщил, что в республике работает всего 150 выездных бригад. Некоторых коронавирусных больных приходится доставлять из одной части Крыма в другую, к примеру, из Алушты в Армянск. При этом если раньше за сутки бригады обслуживали 650-700 вызовов, то сейчас их число доходит до двух тысяч. Поэтому время ожидания составляет от двух до шести часов, а порой и больше.

«Из них 50% — вызовы, связанные с коронавирусной инфекцией. На каждый вызов с новой коронавирусной инфекцией медикам необходимо надеть защитные средства, затем это все снять, обработать, в том числе и автомобиль. Как правило, только на это уходит по хронометражу минимум 20 минут», — объяснил Остапенко.

Вместе с тем в регионе не хватает медиков, и в последнее время дефицит кадров только обострился: многие работники сферы здравоохранения находятся в больничных отпусках. Чтобы удержать баланс, некоторые регионы республики усилили дополнительными бригадами, заверил министр.

«Что касается экстренных вызовов, которые должны обслужиться в течение 20 минут, а это вызовы по жизненным показаниям, в доковидный период по этим случаям доезд составлял 95%, сейчас он составляет 92%. Это весьма неплохой показатель по всей Российской Федерации», — заключил чиновник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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