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Власть

Крым хочет продавать свою продукцию в Зимбабве и Никарагуа

11:42 четверг, 17 декабря 2020

Крымские предприниматели в 2021 году будут экспортировать ряд товаров в страны Африки и Латинской Америки.

Об этом директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Наталья Серова сообщила журналистам на конференции молодых предпринимателей Крыма «Экспорт XXI».

— Мы не останавливаемся. Конечно же, новые направления (экспорта, — ред.) появились. Это Африка, Латинская Америка. Еще не поставляем, готовимся. Буквально на прошлой неделе было мероприятие с Кубой. Отобраны 12 предпринимателей, присоединятся еще. Это и косметика, и промышленность, туризм, IT-технологии, системы для мобильной связи, электричество. Это те направления, которые мы сейчас с Кубой прорабатываем для заключения контрактов. По Никарагуа, наш завод «Море» очень востребован — это рыболовство, — сказала Наталья Серова.

Она добавила, что в Крым на переработку будет поступать кофе. Крымские компании будут его жарить, мелить, купажировать и дальше отправлять на экспорт.

— Это называется таможенный режим переработки, — объяснила Серова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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