Химзаводы Крыма обеспечили себя водой для поддержания экологии и производства

Предприятия химической промышленности, расположенные на севере Крыма, самостоятельно обеспечили себя водой для производственных нужд и выполнения экологических мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленной политики Крыма.

«До 2014 года источником водоснабжения для предприятий северного Крыма служил Северо-Крымский канал, с 2014 года водообеспечение производства осуществляется из подземных источников в соответствии с полученными предприятиями лицензиями на пользование недр: ООО Армянском филиале «Титановые инвестиции» оборудовано 19 скважин, АО «Крымский содовый завод» – 19 скважин», – сообщили в пресс-службе.

В частности, Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» использует воду из подземных источников в том числе для поддержания необходимого уровня воды в кислотонакопителе. «Фактический уровень жидкости в кислотонакопителе на 7 декабря – 1,67 метра над уровнем моря при оптимальном сезонном уровне – 1,6 метра», – отметили в пресс-службе.

При этом вода для кислотонакопителя поднимается с горизонта на глубине 275 метров, чтобы она никак не смешивалась с питьевой водой, добываемой с меньшей глубины. С 25 августа 2018 года по 7 декабря этого года завод добыл из скважин 52,4 млн кубометров воды.

АО «Крымский содовый завод», расположенный в Красноперекопске, проводит ремонт технологических трубопроводов и трубопровода продувочных вод, разработан проект переработки и использования стоков, образуемых при производстве соды. «Также завершено выполнение эколого-геологических работ по контролю за режимом и охране подземных вод от возможного загрязнения в зоне влияния объектов завода», – добавили в пресс-службе минпромполитики.

Ранее сообщалось, что филиал «Титановых инвестиций» в крымском Армянске с опережением выполняет ряд мероприятий «дорожной карты» по модернизации завода для сокращения пагубного влияния на окружающую среду, среди которых – строительство и запуск станции нейтрализации кислых стоков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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