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Коронавирус в Крыму

Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Неделю назад я почувствовал недомогание и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания. Буквально за полчаса до начала пленарного заседания мне пришел результат третьего теста, который оказался положительным», – написал он.

Немцев написал, что направился в инфекционную больницу, чтобы не «подвергать опасности коллег». Сегодняшнее пленарное заседание проведет депутат Заксобрания Татьяна Лобач.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.

В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки. За 16 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму. В Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту смертельных случаев от коронавируса в Крыму, особенно в возрастной категории 50-60 лет.

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