Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400 ● Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки ● В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки ● «Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение ● Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму
Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом
Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Неделю назад я почувствовал недомогание и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания. Буквально за полчаса до начала пленарного заседания мне пришел результат третьего теста, который оказался положительным», – написал он.
Немцев написал, что направился в инфекционную больницу, чтобы не «подвергать опасности коллег». Сегодняшнее пленарное заседание проведет депутат Заксобрания Татьяна Лобач.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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