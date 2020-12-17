Глава Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Неделю назад я почувствовал недомогание и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания. Буквально за полчаса до начала пленарного заседания мне пришел результат третьего теста, который оказался положительным», – написал он.

Немцев написал, что направился в инфекционную больницу, чтобы не «подвергать опасности коллег». Сегодняшнее пленарное заседание проведет депутат Заксобрания Татьяна Лобач.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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