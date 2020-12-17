Коронавирус в Крыму
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«Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение
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В Крыму не будет вводиться дистанционное обучение, потому что никто толком не знает, как его организовать.
Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
На сегодняшний день в республике на дистант переведены 1 школа и 141 класс в еще 74 общеобразовательных учреждениях – там коронавирусом заболели учителя и дети. Всего в дистанционном режиме учатся 3 тысячи 845 школьников, или 1,8% от общего числа. Следовать примеру Москвы, где все школы, как и весной, переведены на дистанционное обучение, в Крыму не собираются. Потому что не готовы.
Правда, говоря об этом, глава РК Сергей Аксенов предпочел не вспоминать негативный опыт, который крымчане получили минувшей весной, а сослался на всероссийский опыт: «Я мониторю ситуацию по всей стране. Никто не знает, что там делать, чем занять детей. Это ужас от слова «УЖАС», – заявил он. – Придет лето, придет ЕГЭ, и встанет вопрос, как экзамены сдавать при таком процессе обучения. Как бы себе карьеру еще не поломали себе наши дети».
Отметим, что в апреле, когда пандемия коронавируса только начиналась, Крым чуть ли ни одним из первых в России перешел на дистант. Тогда и Аксенов, министр образования РК Валентина Лаврик заявили, что к новой системе обучения все и все готовы. Потом выяснилось, что ни в школах, ни в семьях нет необходимого оборудования, а учителя не владеют методиками удаленной работы с учениками. В итоге дистант вылился в ад для детей и родителей, а крымские власти, в конце концов, признали, что эксперимент провалился.
Похоже, что за прошедшие полгода мало что изменилось. Правда, Лаврик сегодня сообщила, что рамках нацпроекта «Образование» крымские школы и учреждения допобразования получили 11 тысяч 370 новых компьютеров. Но полностью процесс компьютеризации завершится только в следующем году, так как оборудование еще не получили 102 школы.
В тексте использованы материалы: Новый день
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