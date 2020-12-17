Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Запрет на банкеты и обсерватор: что ждет туристов на новогодние праздники в Крыму ● В Ялте открылись елочные базары и новогодние ярмарки ● В Крыму Деды Морозы со Снегурочками запасаются справками для работы на утренниках ● На новогодние праздники частота полетов в Крым увеличится на треть ● Ноу-хау по-крымски: новогодние вечеринки в отелях проведут в номерах
Эпидемия не помеха: на Новый год в Ялте ждут около 80 тысяч туристов
фото © Новости Крыма
Более 80 тысяч человек хотят приехать на новогодние праздники в столицу ЮБК.
Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в ходе встречи с и.о. главы администрации Ялты Яниной Павленко.
— В республике – 367 средств размещения, из которых 71 – это санатории, и самое важное сегодня обеспечить безопасность как отдыхающих, так и местных жителей, – отметил Черняк.
Он добавил, что все объекты размещения должны усилить меры безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, — передает Крым 24.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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