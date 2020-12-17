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Новый год в Крыму

Эпидемия не помеха: на Новый год в Ялте ждут около 80 тысяч туристов

09:16 четверг, 17 декабря 2020
Ялта
Эпидемия не помеха: на Новый год в Ялте ждут около 80 тысяч туристов

фото © Новости Крыма

Более 80 тысяч человек хотят приехать на новогодние праздники в столицу ЮБК.

Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в ходе встречи с и.о. главы администрации Ялты Яниной Павленко.

— В республике – 367 средств размещения, из которых 71 – это санатории, и самое важное сегодня обеспечить безопасность как отдыхающих, так и местных жителей, – отметил Черняк.

Он добавил, что все объекты размещения должны усилить меры безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, — передает Крым 24.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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