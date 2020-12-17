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Власть

Директор крымской компании обвиняется в хищении миллионов бюджетных денег

10:01 четверг, 17 декабря 2020

Директор компании, занимающейся строительством Дома культуры в Красноперекопском районе, обвиняется в хищении 6 млн бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Мужчина, являясь руководителем коммерческой организации, в октябре 2016 года заключил с администрацией Красноармейского сельского поселения Красноперекопского района муниципальный контракт на строительство Дома культуры. На основании подписанных актов о приемке выполненных работ муниципалитет оплатил их подрядчику. При этом злоумышленник взятые на себя обязательства не исполнил в полном объеме, объект в эксплуатацию не сдал», – говорится в сообщении.

Директора фирмы обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Общая сумма ущерба превысила 6 млн рублей.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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