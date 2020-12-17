Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки ● В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки ● «Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение ● Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму ● Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников
Число погибших от коронавируса крымчан превысило 400
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Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общие число летальных случаев с начала пандемии составило 400. Если считать вместе с Севастополем, число погибших жителей полуострова составляет 567.
За минувшие сутки зарегистрирован 351 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 20 339 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 15 611 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять пациентов с COVID скончались в Севастополе за сутки. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 76 человек.
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки. За 16 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Власти назвали причину роста летальных случаев от COVID-19 в Крыму. В Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту смертельных случаев от коронавируса в Крыму, особенно в возрастной категории 50-60 лет.
Отказались госпитализировать: в крымской больнице умерла одинокая старушка. 82-летняя пенсионерка из Ялты скончалась в Ливадийской больнице, куда ее поместили только после звонка из администрации — изначально ее вообще не хотели госпитализировать, пишет КП-Крым.
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